ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии на Украине

В ОБСЕ анонсировали закрытие Специальной мониторинговой миссии на Украине

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Шмид анонсировали скорое закрытие Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение стало итогом отсутствия консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года. «Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — заявил Рау.

Объявляя о прекращении работы миссии, он подчеркнул, что она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, а также содействии режиму прекращения огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения.

15 апреля Генпрокуратура ДНР возбудила в отношении нескольких сотрудников СММ ОБСЕ уголовное дело по факту шпионажа. Как заявили в ведомстве, нескольких сотрудников миссии подозревают в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

В ОБСЕ пытаются освободить задержанных в Донбассе сотрудников. Рау осудил арест членов СММ, назвав его неприемлемым.