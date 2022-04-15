В ДНР против сотрудников ОБСЕ возбудили дело по факту шпионажа

Генпрокуратура ДНР возбудила против сотрудников СММ ОБСЕ уголовное дело по факту шпионажа

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) уголовное дело по факту шпионажа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре ДНР заявили, что нескольких сотрудников СММ ОБСЕ подозревают в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.