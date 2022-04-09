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ДНР признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ

Госкомитет обороны признал деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР неправомерной

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Донецкая народная республика (ДНР) признала неправомерной деятельность специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Об этом говорится в распоряжении Госкомитета обороны ДНР, передает РИА Новости.

Согласно документу, пребывание представителей миссии на территории республики признается нежелательным. Исключение составляют лица, задействованные в выполнении мероприятий в соответствии с данным распоряжением. Все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР до 30 апреля.

О том, что Министерство иностранных дел ДНР подготовило инициативу о прекращении работы СММ ОБСЕ на территории республики, стало известно 8 апреля. До этого в ДНР был задержан один из сотрудников ОБСЕ. По утверждениям донецких властей, он занимался противоправной деятельностью.

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Марина Совина
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