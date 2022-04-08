В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о задержании сотрудника ОБСЕ на территории республики

Глава министерства иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что правоохранительные органы ДНР задержали сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, деятельность сотрудника была «несовместима с мандатом миссии». «Сейчас проводится доследственная проверка, но есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал - сейчас, в частности, я об этом говорю, совершали противоправные деяния на территории республики», — сказала Никонорова.

Также сообщается, что МИД республики подготовил проект решения о прекращении работы СММ ОБСЕ на территории ДНР.

Ранее стало известно, что ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины. Такое решение было принято «в связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью» в стране. 1 марта колонны автомобилей миссии ОБСЕ покинула Донецк и Луганск.