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Песков предупредил об угрозе безопасности континента

Песков назвал тенденцию по наканчиванию Украины оружием угрожающей безопасности континента
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Тенденция по накачиванию Украины оружием, в том числе тяжелым, угрожает безопасности континента, а также провоцирует нестабильность. Об этом предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений Украине. Оценку самого заявления министра представитель Кремля давать не стал, переадресовав этот вопрос в МИД.

Ранее Трасс выступила с обращением к странам Запада, призвав начать поставлять танки и самолеты на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа. По ее словам, мировая «архитектура, созданная с целью гарантировать мир и процветание», не оправдала надежды Украины.

26 апреля стало известно, что Великобритания в ближайшее время начнет поставлять Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Как отметил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи, ракеты будут доставлены на Украину, возможно, до 10 мая.

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Сергей Истомин
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