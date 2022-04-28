Песков предупредил об угрозе безопасности континента

Песков назвал тенденцию по наканчиванию Украины оружием угрожающей безопасности континента

Тенденция по накачиванию Украины оружием, в том числе тяжелым, угрожает безопасности континента, а также провоцирует нестабильность. Об этом предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений Украине. Оценку самого заявления министра представитель Кремля давать не стал, переадресовав этот вопрос в МИД.

Ранее Трасс выступила с обращением к странам Запада, призвав начать поставлять танки и самолеты на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа. По ее словам, мировая «архитектура, созданная с целью гарантировать мир и процветание», не оправдала надежды Украины.

26 апреля стало известно, что Великобритания в ближайшее время начнет поставлять Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Как отметил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи, ракеты будут доставлены на Украину, возможно, до 10 мая.