Британия выступила за поставки танков и самолетов Украине и отказ от газа России

Глава МИД Британии выступила за поставки танков и самолетов Украине и отказ от газа России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением к странам Запада, призвав начать поставлять танки и самолеты на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое вооружение, танки, самолеты — мы должны лучше поискать [боевую технику] в своих запасах, нарастить производство», — сказала представитель ведомства.

Трасс отметила, что Западу необходимо усилить санкционное давление на Россию, в том числе отказаться от импорта нефти и газа из РФ «раз и навсегда». Она считает, что страны Запада не должны финансировать проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Глава британского МИД также отметила, что мировая «архитектура, созданная с целью гарантировать мир и процветание», не оправдала надежды Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания в ближайшее время начнет поставлять Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Как заявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи, ракеты будут доставлены на Украину в ближайшее время, возможно, до 10 мая.