В Карачаево-Черкесию прибыл ретропоезд «Победа»

На станцию Черкесск в КЧР в преддверии годовщины Дня Победы в ВОВ прибыл ретропоезд

В преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) на железнодорожную станцию Черкесск в Карачаево-Черкесии (КЧР) прибыл ретропоезд «Победа». Об этом сообщает ТАСС.

В честь прибытия поезда состоялось театрализованное представление «Перекрестки военных дорог — перекрестки военных судеб». В торжественной церемонии встречи приняли участие артисты Госфилармонии КЧР, сыгравшие девушек, которые ждут своих солдат, и артисты балета Государственного театра танца, которые были солдатами.

В программу мероприятия включены документальные данные о Великой Отечественной войне, тематические вокальные и танцевальные номера, а также отрывки из литературных произведений.

Отмечается, что ретропоезд курсирует по Северо-Кавказской железной дороге накануне Дня Победы ежегодно с 2010 года. «Победа» — это исторический подвижной состав, состоящий из товарных вагонов (теплушек), платформы (для перевозок военной техники) и салона-вагона.

Ранее сообщалось, что во время майских праздников Карачаево-Черкесию могут посетить свыше 30 тысяч туристов. По данным республиканского министерства туризма, уже забронированы 95 процентов номеров в большинстве отелей региона.

