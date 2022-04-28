Оценена вероятность прямого вмешательства Польши в конфликт на Украине

Политолог Калачев счел маловероятным прямое участие польских войск в конфликте на Украине

Прямое вмешательство Польши в конфликт на Украине очень маловероятно, считает глава Политической экспертной группы политолог Константин Калачев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Прямое вмешательство Польши

«Я думаю, что такой вероятности нет, поскольку Польша — член НАТО, а все решения НАТО принимаются консенсусом. В случае, если бы по Польше был бы нанесен удар, то поляки могли бы действовать и самостоятельно. Представим себе, что, например, российские вооруженные силы наносят удар по военным объектам на границе с Польшей, которые, скажем, являются перевалочными пунктами для поставки западной техники на Украину. В таком случае можно было бы ожидать того, что Польша может жестко отреагировать даже безотносительно к позиции НАТО», — привел пример политолог.

Учения с движением колонн, о котором ранее объявило Министерство обороны Польши, он счел демонстраций силы и возможностей польской армии.

«Польша считает, что российские угрозы распространяются на нее в первую очередь. Когда речь идет о каких-либо заявлениях, о необходимости прекратить поставки западного вооружения на Украину, то первым делам, это, конечно, вопрос о Польше, как о территории транзита этого вооружения, как территории, где украинские специалисты готовятся обучаться пользоваться новейшими системами или незнакомыми им системами вооружений», — поделился Калачев.

Польские военные учения

28 апреля Министерство обороны Польши объявило, что с 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники, связанное с военными учениями.

Военные анонсировали отработку в ходе учений переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими странами. Кроме того, в ведомстве попросили местных жителей не публиковать фотографии и любую информацию о передвижении войск и их дислокации, а также не распространять данные о вылетах и посадках военных самолетов.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями». Согласно плану Польша планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».