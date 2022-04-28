В «Газпроме» заявили о продолжении закупок российского газа Польшей через Германию

Польша продолжает закупать российский газ после остановки прямых поставок, однако делает это через реверсные поставки из Германии. Об этом заявили в «Газпроме», передает РИА Новости.

Объем поставок составляет около 30 миллионов кубометров в сутки, что практически соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни. «Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — подчеркнул представитель компании.