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В «Газпроме» заявили о продолжении закупок российского газа Польшей

В «Газпроме» заявили о продолжении закупок российского газа Польшей через Германию

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Польша продолжает закупать российский газ после остановки прямых поставок, однако делает это через реверсные поставки из Германии. Об этом заявили в «Газпроме», передает РИА Новости.

Объем поставок составляет около 30 миллионов кубометров в сутки, что практически соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни. «Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — подчеркнул представитель компании.

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Платон Щукин
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