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Apple начала продавать запчасти для iPhone

Apple запустила программу самостоятельного ремонта iPhone в США

Фото: Apple

Apple запустила программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта техники бренда. Об том сообщается на сайте компании.

В рамках программы клиенты Apple смогут приобрести компоненты для смартфонов и скачать инструкции для ремонта. Интернет-магазин запчастей с рекомендациями для ремонта доступен на сайте проекта. На момент запуска программы доступны запчасти и инструкции для ремонта смартфонов iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения. Self Service Repair открыта для пользователей из США, до конца года начать покупать запасные части смогут жители Европы.

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«Каждая оригинальная деталь Apple разработана и спроектирована для каждого продукта и проходит тщательное тестирование для обеспечения высочайшего качества, безопасности и надежности», — отметили представители компании.

В Apple уточнили, что доступные запчасти не отличаются от тех, которые поставляют в авторизованные сервисные центры. Представители компании отметили, что в настоящий момент в магазине доступны более 200 позиций. Так, стоимость комплекта для замены аккумулятора для iPhone 12 составляет 71 доллар, дисплея для iPhone 13 Pro Max — 312 долларов.

Энтузиасты из проекта iFixit обратили внимание, что Apple ввела ограничение на покупку запчастей — видимо, в рамках борьбы с перепродажей. Для покупки деталей необходимо ввести серийный номер устройства или IMEI. Конкретная деталь может быть установлена только на тот iPhone, IMEI которого был указан при оформлении заказа.

В конце ноября 2021 года Apple анонсировала появление программы самостоятельного ремонта техники бренда. В рамках проекта владельцы iPhone и Mac смогут приобрести запчасти, инструкции и отремонтировать свои устройства в домашних условиях.

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Андрей Ставицкий
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