Apple разрешила ремонтировать iPhone дома

Apple будет продавать запчасти от iPhone и Mac для домашнего ремонта

Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно. Об этом сообщается на сайте компании.

Американская компания объявила о запуске программы Self Service Repair. IT-гигант будет продавать популярные запчасти от iPhone и Mac и размещать в открытом доступе инструкции по ремонту. В первую очередь Apple будет реализовывать детали для iPhone 12 и iPhone 13, затем в продаже появятся компоненты для компьютеров Mac на базе процессоров M1.

Сообщается, что Self Service Repair стартует в начале следующего года в США. В течение 2022 года программа будет расширена на другие страны. «На начальном этапе она будет сосредоточена на наиболее часто обслуживаемых компонентах, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера», — отметили представители компании. В магазине Apple можно будет заказать более 200 запчастей, которые позволят исправить дома популярные неполадки на iPhone.

«Расширение доступа к оригинальным запчастям Apple дает нашим клиентам еще больший выбор в случае необходимости ремонта», — заметил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс. Однако в корпорации считают, что для большинства пользователей выбор верифицированного сервисного центра является более подходящим, чем домашний ремонт.

«Мы никогда не думали, что доживем до этого дня», — отреагировали на анонс в компании iFixit, специалисты которой занимаются популяризацией самостоятельного ремонта.

Ранее стало известно, что Apple разрешит сторонним сервисным центрам ремонтировать iPhone. До этого замена дисплея на смартфоне в кустарных условиях была практически невозможной, так как в этом случае существовала высокая вероятность выхода из строя сенсора Face ID.