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В Совфеде заявили об активизации планов Польши по контролю над частью Украины

Сенатор Климов заявил об активизации планов Польши по контролю над частью Украины

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Планы Польши по установлению контроля над частью Украины активизировались в новых условиях. Об этом заявил председатель Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Польша прорабатывала планы по контролю над частью украинских территорий не один год. «Этот сценарий обсуждается давно, и сигналы к нам поступали и раньше. Этой стоит не месяц, и не два, и даже не год», — сказал он.

Климов уточнил, что получил информацию о планах Польши, когда входил в бюро парламентского комитета России и ЕС.

О намерениях Польши ранее заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями» прорабатывается совместно с США.

Территории Украины для Польши зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал «лакомым куском». Он отметил, что на польском телевидении открыто показывают карту раздела «этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши».

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Анастасия Шейкина
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