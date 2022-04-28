Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Разъяренная белка напала на пожилого мужчину

News 19: в Луизиане полицейские спасли пожилого мужчину от напавшей на него белки

Фото: Cheney Orr / Reuters

Полицейские в американском городе Слайделл, штат Луизиана, спасли пожилого мужчину от напавшей на него разъяренной белки. Об этом сообщает News 19.

Пенсионер прогуливался возле своего дома, когда с крыши на него неожиданно прыгнула белка. Агрессивный зверек напал на американца и вцепился в его руку.

Материалы по теме:
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018
Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
Трагедия лишнего зверяЗа что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
13 февраля 2014

Очевидец произошедшего вызвал полицию. «Звонивший сообщил, что 78-летнего мужчину атакует белка, которая грызет его руку. Мужчина пытался задушить грызуна, но не смог его ухватить», — рассказали в полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, мужчина все еще боролся со зверьком. Полицейские сумели разнять дерущихся, но от полученных травм белка скончалась. Мужчина также получил серьезные травмы, однако врачи ожидают, что его здоровье полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что член городского совета Чикаго, который выступал на городском совете с призывами развернуть борьбу с «агрессивными» белками, попал в больницу с тяжелыми травмами после того, как белка бросилась под колеса его велосипеда. Животное застряло между спицами и погибло, а политик перелетел через руль, получив перелом костей черепа, сломав нос и лишившись нескольких зубов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Москва допустила участие США в создании базы сайта «Миротворец»
Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео
Премьер-министр Киргизии попал в больницу
Девушка без ног попала на обложку модного журнала
Психотерапевт назвал способ перестать быть «мамочкой» в отношениях
Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на арест судьи Кондрат
Главврач скорой помощи в Москве назвал среднее время прибытия бригады
FINA завершила проверку в отношении отстраненного пловца Рылова
На черноморское побережье запустят 130 дополнительных поездов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.