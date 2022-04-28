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Актрису фильма «Доктор Стрэндж» обвинили в сексуальном насилии над школьницей

Актрису фильма «Доктор Стрэндж» Питиан и ее мужа обвинили в сексе с 13-летней школьницей

Фото: Henry Nicholls / Reuters

36-летнюю американскую актрису, звезду фильма «Доктор Стрэндж» Зару Питиан обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам предполагаемой жертвы, она подвергалась сексуальному насилию со стороны артистки, а также со стороны ее мужа Виктора Марке в период с 2005 по 2008 год. Тогда пара преподавала боевые искусства в Ноттингемшире. На момент совершения первого преступления пострадавшей было 13 лет.

В суде обвинившая пару девушка также поведала, что помимо сексуального насилия, она подвергалась жестокости со стороны актрисы и ее супруга. Многие из своих действий Питиан и Марке снимали на камеру. Предполагаемая жертва добавила, что артистка и ее муж часто угощали ее алкоголем.

«Я понимала, что то, что происходит, в корне неправильно, но уже не знала, как выйти из этой ситуации. К тому же я пыталась во всем походить на Зару, на которую тогда смотрела снизу вверх», — рассказала обвинившая звезду фильма «Доктор Стрендж» девушка. Предполагаемая жертва предпочла остаться анонимной.

Адвокаты актрисы и ее супруга заявили, что девушка намеренно скрывала информацию столько лет, чтобы обнародовать ее в тот момент, когда Зара Питиан обретет известность.

Ранее приемный сын участников группы Die Antwoord Токки обвинил родителей в насилии.

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Анастасия Астахова
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