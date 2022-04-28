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Летчик Ярошенко описал перенесенные после задержания пытки

Летчик Ярошенко рассказал, что после задержания в Либерии подвергался пыткам

Фото: РИА Новости

После задержания в Либерии летчик Константин Ярошенко перенес пытки. Об этом он рассказал на первой после возвращения в Россию пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По словам россиянина, он подвергался жестоким физическим истязаниям. Он отметил, что ими не просто угрожали, пытки активно применялись.

«Если увидеть эту комнату пыток, это не для слабонервных (...) Три агента [либерийских спецслужб пытали] постоянно, круглые сутки. Пятки, почки, гениталии, душили... Серьезно все» — рассказал Ярошенко.

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Дочь летчика Екатерина предположила, что после пережитого во время задержания в Либерии и во время тюремного заключения в США ее отец стал сильнее.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Правозащитники заявляли, что россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, а также подвергали пыткам, чтобы получить признательные показания. Обмен летчика на студента из Техаса Тревора Рида состоялся 27 апреля 2022 года. Рид отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения.

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Валерий Розенберг
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