Песков прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском

Песков заявил, что Маску не удастся вернуть свободу слова в Twitter

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал покупку американской компании Twitter предпринимателем Илоном Маском. По мнению пресс-секретаря президента, Маску не удастся вернуть свободу слова на платформу. Его слова передает РИА Новости.

«Отношение России к этой компании (Twitter — прим. «Ленты.ру») основывается на деяниях этой компании, на цензуре этой компании, на репрессивных действиях в отношении клиентов этой компании, выборочных причем, на искажении информации, на манипулировании информацией и так далее. Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце», — заявил Песков.

Представитель Кремля считает, что Маску не удастся вернуть свободу слова в Twitter. «Мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная свободная палитра разных точек зрения. Мы сомневаемся», — пояснил он.

О том, что глава Tesla Илон Маск купил Twitter, стало известно 25 апреля. «Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — заявили в компании.

Ранее 4 марта сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. До этого ведомство восстановило замедление работы платформы на стационарных компьютерах из-за распространения ложной информации о спецоперации на Украине.