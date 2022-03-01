Роскомнадзор замедлил Twitter из-за распространения фейков

Роскомнадзор восстановил замедление работы социальной сети Twitter на стационарных компьютерах из-за распространения ложной информации о ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Роскомнадзор вновь начал замедлять работу Twitter в России в качестве ограничительной меры в отношении соцсети. В ведомстве уточнили, что новые ограничения введены «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

«Условием снятия ограничения доступа на мобильных устройствах является полное удаление Twitter запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Twitter в России в ответ на то, что социальная сеть с 2017 года не удалила более четырех тысяч требуемых материалов. Позже в ведомстве пообещали заблокировать соцсеть на территории России при неисполнении требований в полном объеме. Однако регулятор в итоге отказался от блокировки. После этого администрация Twitter заверила, что начнет реагировать на требования российского регулятора более оперативно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.