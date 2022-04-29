В Пентагоне призвали не приглашать Путина на G20

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что Путин не должен приезжать на саммит G20

Президенту России Владимиру Путину «однозначно не стоит» принимать участие в саммите стран «Большой двадцатки» в этом году, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Цитату приводит Newsweek.

«Он изолировал Россию своими действиями и должен оставаться в изоляции в международном сообществе», — убежден Кирби.

По его мнению, многие страны все равно продолжают относиться к России по-прежнему, что сам Кирби считает в корне неправильным. Он полагает, что это должно было измениться после начала спецоперации на Украине 24 февраля.

G20, который пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали в Индонезии, может стать переговорной площадкой для президента России и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Помимо Путина, на мероприятие президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Зеленского. Украина не входит в состав «Большой двадцатки», однако в Европе сообщали, что будут добиваться ее участия вместо России.