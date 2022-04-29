Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова раскритиковала инициативу Израиля о переименовании улиц в Киеве

Захарова выразила недоумение из-за инициативы посла Израиля переименовать улицы Киева

Фото: Globallookpress.com

Инициатива посла Израиля на Украине Михаила Бродского, в рамках которой он предложил переименовать ряд улиц и общественных мест Киева в честь украинских «праведников мира», спасавших евреев в годы Второй мировой войны, вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

Израильский дипломат предложил дать новые названия ряду городских объектов, ранее названных в честь русских деятелей культуры или русских военачальников.

Захарова также раскритиковала позицию Израиля, который, по ее словам, только делает вид, что хочет увековечить память тех, кто спасал людей в годы Холокоста. Она заявила, что во время войны на территории Украины проходили массовые еврейские погромы и казни.

По мнению дипломата, такая инициатива относится к «кампании по дерусификации» и «русофобской истерии», охватившей власти Украины «при прямой поддержке заокеанских кураторов». «В стремлении разрушить дружбу русского и украинского народов власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной армии», — заявила Захарова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о необходимости свободного курса рубля
Российская фигуристка-чемпионка завершила карьеру в 19 лет
После взрыва на курганском заводе с одним пострадавшим возбудили дело
Владелец «М.Видео» договорился продать свою долю в компании
Россия возобновит авиасообщение с латиноамериканской страной
В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия
В Латвии сняли запрет с показа пяти российских телеканалов
Российские ПВО сбили три «Точки-У» над населенными пунктами Украины
В Нью-Йорке продадут особняк Версаче
Стало известно о гибели датского наемника на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.