Захарова раскритиковала инициативу Израиля о переименовании улиц в Киеве

Захарова выразила недоумение из-за инициативы посла Израиля переименовать улицы Киева

Инициатива посла Израиля на Украине Михаила Бродского, в рамках которой он предложил переименовать ряд улиц и общественных мест Киева в честь украинских «праведников мира», спасавших евреев в годы Второй мировой войны, вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

Израильский дипломат предложил дать новые названия ряду городских объектов, ранее названных в честь русских деятелей культуры или русских военачальников.

Захарова также раскритиковала позицию Израиля, который, по ее словам, только делает вид, что хочет увековечить память тех, кто спасал людей в годы Холокоста. Она заявила, что во время войны на территории Украины проходили массовые еврейские погромы и казни.

По мнению дипломата, такая инициатива относится к «кампании по дерусификации» и «русофобской истерии», охватившей власти Украины «при прямой поддержке заокеанских кураторов». «В стремлении разрушить дружбу русского и украинского народов власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной армии», — заявила Захарова.