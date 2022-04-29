Лучший боксер мира оценил соперника из России

Лучший боксер мира Сауль Альварес назвал россиянина Дмитрия Бивола настоящим чемпионом

Мексиканский боксер Сауль Альварес поделился мнением относительно российского соперника Дмитрия Бивола. Его слова привел Ring News 24.

31-летний Альварес назвал Бивола настоящим чемпионом. «Это будет опасный бой. Мне это по душе — я люблю вызовы. Я верю в свои способности», — так оценил предстоящий бой мексиканец. Он является лучшим боксером мира без учета весовых категорий по версии ESPN и абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Бивол и Альварес проведут поединок за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой пройдет 7 мая. Бивол уже дважды защитил титул чемпиона.

Альварес одержал 57 побед в профессиональном боксе, 39 из них — нокаутом. Мексиканец потерпел единственное поражение в карьере от американца Флойда Мэйуэзера. Еще два поединка с его участием завершились вничью.