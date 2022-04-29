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Лучший боксер мира оценил соперника из России

Лучший боксер мира Сауль Альварес назвал россиянина Дмитрия Бивола настоящим чемпионом

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Мексиканский боксер Сауль Альварес поделился мнением относительно российского соперника Дмитрия Бивола. Его слова привел Ring News 24.

31-летний Альварес назвал Бивола настоящим чемпионом. «Это будет опасный бой. Мне это по душе — я люблю вызовы. Я верю в свои способности», — так оценил предстоящий бой мексиканец. Он является лучшим боксером мира без учета весовых категорий по версии ESPN и абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Бивол и Альварес проведут поединок за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой пройдет 7 мая. Бивол уже дважды защитил титул чемпиона.

Альварес одержал 57 побед в профессиональном боксе, 39 из них — нокаутом. Мексиканец потерпел единственное поражение в карьере от американца Флойда Мэйуэзера. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

Николай Костюков
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