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В России выявили 7710 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7710 случаев коронавируса за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за последние сутки выявили 7710 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 174 991. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 29 апреля.

Днем ранее число новых случаев составило 7705.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (570), Санкт-Петербурге (477) и в Московской области (401). Меньше всего — в Республике Тыва (2 случая), на Чукотке (3 случая) и в Ненецком автономном округе (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2558. За этот же период 11 041 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 528 963.

За сутки умер 161 пациент с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 727 человек.

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Анастасия Шейкина
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