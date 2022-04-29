В России выявили 7710 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7710 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 7710 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 174 991. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 29 апреля.

Днем ранее число новых случаев составило 7705.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (570), Санкт-Петербурге (477) и в Московской области (401). Меньше всего — в Республике Тыва (2 случая), на Чукотке (3 случая) и в Ненецком автономном округе (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2558. За этот же период 11 041 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 528 963.

За сутки умер 161 пациент с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 727 человек.