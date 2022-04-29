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В Японии предрекли конец света без российского газа

Банкир из Японии Кобаяси предрек конец света в случае введения эмбарго на газ из России

Фото: Yuka Obayashi / Reuters

Без российского газа миру грозит конец света, заявил главный экономист японского банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси в интервью изданию Nikkei.

Эксперт объяснил это тем, что в случае эмбарго газопроводы будут простаивать. «Придется строить новые трубопроводы», — предрек экономист, заметив, что все это требует больших средств.

Вместе с тем, по словам Кобаяси, нефть и уголь не требуют таких сложностей в обращении. Европа и Япония откажутся от сырья — его получит Китай, чьи поставщики переориентируются на рынок западных стран. Однако при запрете российского газа сырье останется внутри страны. «То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света», — резюмировал эксперт.

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По его словам, для многих это станет вопросом жизни и смерти, поскольку люди буквально могут замерзнуть насмерть.

27 апреля российский «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Отмечалось, что они возобновятся после того, как оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам.

В ответ глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в шантаже. При этом она заявила, что ЕС предусмотрел подобный сценарий и готов ответить.

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Алина Гончарова
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