Дела боевиков запрещенной в России организации «Имарат Кавказ» направлены в суд

Генпрокуратура России направила в суд дела боевиков запрещенного в России «Имарата Кавказ»

Генпрокуратура направила в суд дела троих бывших боевиков запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ»; они обвинены по нескольким статьям УК РФ. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, речь идет об уголовных делах в отношении Курейши Джандигова, Ислама Жандигова и Адама Хашиева. Они обвиняются в участии в деятельности террористической организации и вооруженном формировании, в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Следствие считает, что в 2013-2020 годах на территории Республики Ингушетия Джандигов, Жандигов и Хашиев активно участвовали в деятельности «Имарата Кавказ»; организаторы обеспечили их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Фигуранты, в свою очередь, разделяя преступные цели и идеи руководителей, снабжали других террористов продуктами, вооружением и боеприпасами, находили им места для тайных дислокаций.

Генпрокуратура описывает один из вменяемых эпизодов: в августе 2020 года фигуранты незаконно приобрели на территории Ингушетии боевое оружие и боеприпасы — несколько гранат, пистолеты, более 200 девятимиллиметровых патронов. Все это вооружение было изъято в ходе спецопераций силовиков.

