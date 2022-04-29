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Россия возобновит авиасообщение с латиноамериканской страной

В оперативном штабе заявили, что Россия возобновит авиасообщение с Эквадором 16 мая

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

Россия возобновит авиасообщение с Эквадором 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба.

Так, будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в латиноамериканскую страну из российских аэропортов, открытых для международных полетов.

Согласно заявлению оперштаба, речь идет об аэропортах Анадыря, Благовещенска, Братска, Кургана, Магаса, Остафьево (Московская область), Петрозаводска, Провидения, Сабетты, Саранска, Симферополя, Ульяновска, Чебоксар, Элисты и Ярославля.

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Мария Гейн
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