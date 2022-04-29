Президент Азербайджана Алиев анонсировал встречу представителей Баку и Еревана в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал встречу представителей Баку и Еревана. Главу государства цитирует ТАСС.

По словам Алиева, встреча может состояться в начале мая в Брюсселе.

В начале апреля в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По итогам встречи лидеры поручили своим министерствам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам.

В Кремле поддержали такое решение, при этом отметили, что процесс переговоров сам по себе может затянуться.