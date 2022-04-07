Пашинян и Алиев договорились начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Соответствующие поручения получили главы МИД двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Лидеры Армении и Азербайджана также согласились создать до конца апреля комиссию по делимитации границы. Данная комиссия также будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

