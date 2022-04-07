Кремль оценил решение Армении и Азербайджана о подготовке к мирным переговорам

Песков заявил о приветствии РФ решения Алиева и Пашиняна о подготовке к мирным переговорам

В Кремле приветствуют решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о подготовке к мирным переговорам между двумя странами. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 7 апреля.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России к решению Еревана и Баку о переговорном процессе отнеслись с позитивом.

По словам Пескова, сам по себе процесс переговоров может затянуться. Однако продвижение к заключению мира является позитивным фактом и приветствуется, подчеркнул он.

7 апреля сообщалось, что премьер-министр Армении и президент Азербайджана по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Соответствующие поручения получили главы МИД двух государств.

Политики также согласились создать до конца апреля комиссию по делимитации границы.

В рамках переговоров Пашинян доложил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также коснулся темы гуманитарных проблем, вызванных недавними действиями ВС Азербайджана.

31 марта Алиев в преддверии трехсторонней встречи в Брюсселе призвал в кратчайшие сроки подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией.