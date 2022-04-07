Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил решение Армении и Азербайджана о подготовке к мирным переговорам

Песков заявил о приветствии РФ решения Алиева и Пашиняна о подготовке к мирным переговорам
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В Кремле приветствуют решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о подготовке к мирным переговорам между двумя странами. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 7 апреля.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России к решению Еревана и Баку о переговорном процессе отнеслись с позитивом.

По словам Пескова, сам по себе процесс переговоров может затянуться. Однако продвижение к заключению мира является позитивным фактом и приветствуется, подчеркнул он.

7 апреля сообщалось, что премьер-министр Армении и президент Азербайджана по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Соответствующие поручения получили главы МИД двух государств.

Политики также согласились создать до конца апреля комиссию по делимитации границы.

В рамках переговоров Пашинян доложил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также коснулся темы гуманитарных проблем, вызванных недавними действиями ВС Азербайджана.

31 марта Алиев в преддверии трехсторонней встречи в Брюсселе призвал в кратчайшие сроки подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Бастрыкин приехал в Донецк
Эксплуатант РД-180 заявил о невозврате России на рынок пусковых услуг
Путин присвоил российскому авиаполку почетное наименование «гвардейский»
Нарышкин назвал российскую спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада
Власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на майских праздниках
Врач раскрыла россиянам секрет похудения с помощью весенних холодов
Турция расширит применение карты «Мир»
Соперник Чимаева назвал его слабое место
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.