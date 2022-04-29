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Леди Гага назвала россиян «тупыми»

Певица Леди Гага вспомнила о своих поездках в Россию и назвала россиян «тупыми»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская исполнительница Леди Гага резко прокомментировала свои поездки в Россию, а также назвала россиян «тупыми». Об этом сообщает Global Happenings.

Во время своего концерта в Лас-Вегасе 36-летняя певица вспомнила, как дважды посещала Россию со своими концертами, оба раза находясь на грани ареста. В 2009 году артистку чуть не арестовали из-за ее прогулки в полуобнаженным виде по Красной площади в Москве, а в 2012-м звезда выступила на сцене с речью в поддержку ЛГБТ-сообщества и сама предложила сдаться правоохранительным органам за это.

«Они должны были арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми в те дни, такими и остались», — сообщила Гага во время своего недавнего выступления.

Многие россияне оставили свои комментарии в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) исполнительницы, заявив о том, что медийные личности не могут позволять себе подобные публичные высказывания.

Пользователи также напомнили о громком скандале, связанном с расставанием американского актера Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк. Тогда многие решили, что причиной разрыва пары стали отношения артиста с Леди Гагой, которые начались во время съемок фильма «Звезда родилась».

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Анастасия Астахова
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