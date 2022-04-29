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В Национальном музее Татарстана отметят Международный день джаза

В Национальном музее Республики Татарстан состоится музыкальная акция «День джаза в музее»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Национальном музее Республики Татарстан состоится музыкальная акция «День джаза в музее», приуроченная к Международному дню джаза. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, праздничные мероприятия пройдут 30 апреля, стоимость посещения составит 500 рублей. Отмечается, что жители и гости Казани смогут осмотреть постоянную экспозицию и временные выставки музея, а также посетить два джазовых концерта в 12 и 14 часов дня. На сцене выступят дуэт Алсу Абдуллиной с Алиной Загидуллиной и музыканты-мультиинструменталисты Юрий Щербаков и Дмитрий Лысов.

Сотрудники культурного учреждения добавили, что посетители смогут послушать лекцию о джазе в кино и побывать на экскурсии по уникальной выставке казанского коллекционера XIX века Андрея Лихачева, коллекция которого стала основой фондов Национального музея Республики Татарстан.

В апреле Национальный оркестр Башкирии дал концерт в Татарстане. Известно, что национальный оркестр Республики Башкортостан приезжает на гастроли в соседний регион уже во второй раз. В 2021 году музыканты выступали с произведениями Отторино Респиги, Мориса Равеля и Оскара Наварро. В этот раз оркестр исполнял национальные сочинения.

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Майя Пономаренко
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