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Национальный оркестр Башкирии дал концерт в Татарстане

В Казани открылся гастрольный тур Национального симфонического оркестра Башкирии

Фото: Pixabay

В Казани открылся гастрольный тур Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. На концерте исполнялась музыка башкирских и татарских композиторов, пишет «Татар-информ».

«Мы восхищаемся той музыкой, которую играем. Не имеет никакого значения, татарская она, башкирская, еврейская, американская или европейская», — заявил гендиректор оркестра Артур Назиуллин.

Отмечается, что национальный оркестр Республики Башкортостан приезжает на гастроли в соседний регион уже во второй раз. В 2021 году музыканты выступали с произведениями Отторино Респиги, Мориса Равеля и Оскара Наварро. В этот раз оркестр исполнял национальные сочинения.

Ранее сообщалось, что в Астрахани 8 и 9 апреля пройдет открытый конкурс национального танца «Народные узоры».

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Евгений Шульгин
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