После взрыва на курганском заводе с одним пострадавшим возбудили дело

СКР возбудил дело о нарушении правил труда после взрыва на курганском заводе Синтез

Стало известно о пострадавшем при взрыве на российском заводе

Начало событий в новости Стало известно о пострадавшем при взрыве на российском заводе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Синтез» в Курганской области, в котором пострадал один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства случившегося.

По данным СКР, днем 29 апреля в результате разрушения верхнего этажа производственного здания вследствие хлопка получил травмы рабочий. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Исполнительный директор предприятия Борис Жоров сообщил, что происшествие случилось после завершения рабочего дня, когда большая часть работников завода уже покинула его территорию. Сотрудник, который пострадал, заканчивал производственный процесс. Руководство следит за его состоянием, добавил топ-менеджер.

Информация о взрыве на заводе «Синтез» появилась днем 29 апреля. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. На опубликованных ими кадрах виден цех завода с поврежденными стенами и выбитыми окнами.