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На заводе в российском городе произошел взрыв

Жители Кургана сообщили о взрыве на фармацевтическом заводе «Синтез»

Фото: страница «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане произошел взрыв на заводе «Синтез». Об этом сообщают местные жители в сообществе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По информации авторов поста, взрыв случился в четвертом цехе завода, где располагается производство ацетона.

На опубликованных в группе фотографиях видно трехэтажное здание с поврежденными стенами и выбитыми окнами. Рядом с цехом стоят пожарные машины.

Информации о пострадавших и погибших в результате взрыва пока нет.

В марте три человека погибли в результате взрыва на заводе в Пензе. Причиной происшествия могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.

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Константин Лысяков
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