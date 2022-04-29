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Стало известно о пострадавшем при взрыве на российском заводе

Директор завода «Синтез» в Кургане сообщил о пострадавшем при взрыве на предприятии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Один человек пострадал при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Борис Жоров, пишет РБК в своем Telegram-канале.

По его словам, происшествие случилось после завершения рабочего дня, когда большая часть работников завода уже покинула его территорию. Сотрудник, который пострадал, заканчивал производственный процесс.

Жоров добавил, что руководство следит за состоянием работника.

Информация о взрыве на заводе «Синтез» появилась днем 29 апреля. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. На опубликованных ими кадрах видно цех завода с поврежденными стенами и выбитыми окнами.

Ранее на энергетическом предприятии в Пензе произошел взрыв резервуара. В результате происшествия погибли три человека и еще девять пострадали.

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Константин Лысяков
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