Минобороны сообщило об артиллерии Украины в монастыре Святогорска

МО РФ заявило, что украинские боевики разместили артиллерию в монастыре Святогорска в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики Украины разместили в городе Святогорске Донецкой народной республики (ДНР) артиллерию в монастыре. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Минобороны России рассказал, что украинские вооруженные формирования под прикрытием мирных жителей продолжают использовать гражданскую инфраструктуру. Таким образом они оборудуют опорные пункты и размещают тяжелое вооружение.

«В Святогорске Донецкой народной республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)», — сообщил Мизинцев.

Начальник НЦУО добавил, что в Краматорске в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах боевики оборудовали огневые точки. Жильцов насильно удерживают в их квартирах.

Ранее Мизинцев заявил о подготовке провокации Украиной с использованием артиллерии. Ее разместили возле водозаборной станции в Пискуновке в ДНР.