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В СВР уточнили данные о планах Польши по взятию под контроль части Украины

В СВР назвали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине основанным на разведданных
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Global Look Press

Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Польша планирует установить контроль над частью территории Украины, основано на данных, полученных из нескольких надежных источников, уточнили ТАСС в пресс-бюро службы.

Там подчеркнули, что указанные сведения являются не версией, а разведывательной информацией.

28 апреля Нарышкин сообщил, что Польша совместно с США прорабатывает план по взятию под военно-политический контроль «своих исторических территорий». В частности, Варшава намерена ввести войска в западные регионы Украины под предлогом «защиты от российской агрессии».

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В СВР полагают, что польские власти могут разместить своих военных на направлениях, где минимальна вероятность столкновения с Вооруженными силами России, а затем — ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить их под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.

В тот же день Министерство обороны Польши объявило о военных учениях и проинформировало, что с 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники. Однако утверждения о планах установить контроль над западной Украиной в ведомстве опровергли.

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Варвара Кошечкина
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