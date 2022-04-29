Раскрыто число отправленных Польшей танков Украине

Польша направила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты

Власти Польши направили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) в рамках военной помощи. Число переданных Киеву вооружений раскрыло Польское радио, передает ТАСС.

По информации радио, указанного количества танков будет достаточно для формирования двух бригад. При этом официальная информация о количестве техники, поставленной Варшавой Киеву, отсутствует.

25 апреля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Украине танки. Политик утвердительно ответил на соответствующий вопрос. При этом он отказался сообщить какие-либо детали о виде и количестве поставленных вооружений.