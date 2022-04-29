В Крыму предложили провести украинских военнопленных на параде в Севастополе

Политолог Бальбек предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе

Колонну украинских военнопленных можно задействовать на параде Победы в Севастополе. С таким предложением выступил крымский политический эксперт Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости.

«На параде в честь дня Победы в Севастополе считаю целесообразным после прохождения парадных колонн провести пленных пособников нацистского киевского режима», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что сторонники киевского режима «выполняли преступные приказы», от которых страдали народы обоих государств. По его словам, у тех, кто защищает интересы киевской власти, нет национальности.

«Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто еще недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым», — подытожил эксперт.

Ранее The Washington Post опубликовал материл о российских дрессированных дельфинах, которые охраняют ключевой порт Черного моря в Севастополе. Отмечается, что с 1973 года в Крыму начали подготавливать морских животных для ВМФ СССР — их применяли для борьбы с боевыми пловцами, подрыва кораблей и поиска оружия.