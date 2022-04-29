Ректор ВШСИ прокомментировал скандал с увольнением Райкина

Ректор ВШСИ Полянкин заявил, что не увольнял Константина Райкина с поста худрука

Ректор Высшей школы сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральной школой Константина Райкина, Анатолий Полянкин прокомментировал скандал с увольнением Константина Райкина. Об этом сообщает ТАСС.

Полянкин заявил, что не увольнял Райкина с поста худрука. «Между нами ничего не произошло. Просто есть определенные агенты, надзирающие за деятельностью некоммерческих организаций», — сказал он.

Полянкин не привел дополнительных деталей. Он пояснил, что он и его адвокаты не могут подробно комментировать ситуацию, так как дали подписку о неразглашении.

Об увольнении Райкина стало известно 12 апреля. «Он (Полянкин — прим. «Ленты.ру») убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин.

15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая.