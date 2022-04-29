Названы последствия сокращения поставок газа в Европу для России

Экономист Надоршин рассказал о безвозвратных потерях России в поставках газа

Если Европа действительно начнет резко сокращать потребление российского газа, то Россия может временно не заметить снижения доходов из-за роста цен, но в перспективе ей придется столкнуться с безвозвратными потерями. Об этом в комментарии порталу News.ru рассказал главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Главной проблемой эксперт назвал тот факт, что газ, идущий по трубам, перенаправить куда-то сложно, а в некоторых случаях и невозможно. Невостребованные объемы останутся в России, но спроса на них не возникнет, соответственно, не будет и доходов.

После ввода российских войск на Украину Евросоюз взял курс на снижение зависимости от России в поставках энергоресурсов. К концу лета будет полностью прекращен импорт угля, однако в случае с нефтью и газом ситуация значительно сложнее.

Шестой пакет санкций может включить в себя меры против нефтегазового сектора, в том числе установление верхнего предела цен на нефть, но его обсуждение продолжается.

Российские власти указывают, что в случае отказа Европы покупать российский газ они смогут перенаправить потоки на другие направления, однако не объясняют, кто сможет обеспечить такой объем покупок. Газопровод «Сила Сибири» в Китай в перспективе рассчитан на 38 миллиардов кубометров в год. Еще десять миллиардов может дать маршрут с Дальнего Востока, соглашение о котором в феврале было подписано с Китаем. В Европу «Газпром» продает до 200 миллиардов кубометров.

Надежды на значительную долю рынка сжиженного природного газа (СПГ) становятся менее реальными из-за выхода западных партнеров из совместных проектов. В частности, на этой неделе французская нефтегазовая компания Total Energies SE отказалась от совместного с «Новатэком» проекта «Арктик СПГ 2», где должна была обеспечить поставку оборудования.

При этом еще в сентябре прошлого года глава «Новатэка» Леонид Михельсон жаловался на работу российского оборудования для проекта «Ямал СПГ». Он указал, что все работает плохо, остановки следуют одна за другой, а претензии есть буквально ко всем поставщикам.