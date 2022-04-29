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Финансовую пирамиду со 170 пострадавшими выявили в Москве

В Москве полицейские выявили финансовую пирамиду с оборотом свыше 100 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве полицейские выявили финансовую пирамиду с оборотом свыше 100 миллионов рублей; на данный момент известно о 170 пострадавших от действий ее организаторов. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 29 апреля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, организаторы пирамиды прежде всего ориентировались на пенсионеров — под видом инвестиционной компании они привлекали потенциальных жертв под предлогом вкладов под высокие проценты в якобы сверхприбыльные проекты. Еще одна статья доходов преступников — услуга по возврату финансов, вложенных клиентами ранее в другие организации. На самом деле злоумышленники лишь брали деньги либо за услуги, либо как инвестиционный вклад и присваивали их себе.

Возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество» УК РФ, они соединены в одно производство. Полицейские провели семь обысков по местам проживания фигурантов. В результате были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и документы, которые выступят в роли вещественных доказательств.

Ранее сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko. Ущерб от деятельности организации составил более пяти миллиардов рублей, среди обманутых не только россияне, но и граждане стран СНГ, Европы и США.

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Леонид Микуляк
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