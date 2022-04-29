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Выгоду самостоятельного ремонта iPhone поставили под сомнение

Журналисты Macworld заявили, что iPhone чаще всего дешевле ремонтировать в СЦ

Фото: Robert Schlesinger / Globallookpress.com

Журналисты издания Macworld поставили под сомнение выгоду программы домашнего ремонта техники Apple. Об этом сообщается на сайте портала.

Специалисты тематического медиа о технике Apple отреагировали на официальный запуск программы самостоятельного ремонта гаджетов американского бренда. По словам авторов, Apple предлагает потребителям сэкономить, совершив ремонт iPhone в домашних условиях. Проанализировав стоимость запчастей, журналисты выяснили, что чаще всего отремонтировать девайс в сервисном центре (СЦ) дешевле и проще, чем заниматься обслуживанием устройства самостоятельно.

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«Программа самостоятельного ремонта, по-видимому, не предлагает значительной экономии в наиболее распространенном виде обслуживания iPhone — треснутом экране», — заявили специалисты. Оказалось, что замена дисплея iPhone 13 обойдется в СЦ в 280 долларов, тогда как для самостоятельной замены нужно купить комплект стоимостью 270 долларов. Также для ремонта передней панели Apple рекомендует пользоваться монтажным феном за 108 долларов, прессом за 216 долларов и приспособлением для снятия дисплея за 256 долларов.

Замена устаревшей батареи в iPhone обойдется в СЦ в 70 долларов, тогда как комплект для самостоятельной замены будет стоить 47 долларов. Однако для правильного обслуживания необходимо купить или арендовать дорогостоящие приборы. Журналисты уточнили, что стоимость аренды специального оборудования обойдется в 49 долларов в неделю.

Ранее Apple запустила программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта техники бренда. В настоящий момент пользователи из США могут приобрести запчасти для обслуживания iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

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Андрей Ставицкий
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