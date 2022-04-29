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Спорт

Российская фигуристка-чемпионка завершила карьеру в 19 лет

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила карьеру в 19 лет

Фото: Raniero Corbelletti / Globallookpress.com

Российская фигуристка Софья Самодурова завершила спортивную карьеру. Спортсменка стала гостьей шоу «Фигурка» на YouTube .

19-летняя россиянка сосредоточится на тренерской работе в штабе своего наставника Алексея Мишина. Самодурова подчеркнула, что спокойно приняла решение уйти из спорта. Она добавила, что ей нравится работа тренера.

Чемпионка Европы по фигурному катанию заявила, что планировала уехать в Казахстан. Однако Мишин убедил ее остаться и работать с детьми.

Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы-2019 в Минске в одиночном катании. Также она выигрывала серебро и бронзу на этапах Гран-при в сезоне-2018/2019. На чемпионате мира-2019 она показала восьмой результат. В том же сезоне Самодурова стала шестой на чемпионате страны.

Николай Костюков
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