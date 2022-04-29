В России резко вырос спрос на БАДы

«Известия»: спрос на БАДы в России увеличился на 19,5 процента

В первом квартале 2022 года в России резко вырос спрос на биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group.

Отмечается, что спрос на БАДы в аптеках увеличился на 19,5 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года. В денежном выражении рынок увеличился на 45,2 процента и составил 29,3 миллиарда рублей.

По данным DSM Group, лучше всего продавались витаминно-минеральные комплексы и пробиотики. Кроме того, популярными среди россиян оказались средства, которые способствуют замедлению процессов старения, поддержанию в норме уровня холестерина и артериального давления, а также добавки к пище для мужского и женского здоровья.

Согласно исследованию, россияне стали больше интересоваться именно дорогими БАДами: доля продаж добавок по цене от 500 рублей увеличилась по сравнению с 2021 годом на 12 процентов.

31 марта замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что зарубежные компании не сообщили Минздраву о намерении прекратить поставки некоторых препаратов по политическим или экономическим причинам. Он подчеркнул, что две трети лекарственных средств производятся на территории страны. По словам Глаголева, сейчас ситуация на рынке лекарств стабильная.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать запасы лекарств, так как их поставки продолжаются в плановом режиме. Позже в Минздраве заявили о готовности отдельно закупать препараты, по которым возникнет дефицит.