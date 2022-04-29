Передавший ФБР сведения о связях Трампа и Deutsche Bank осведомитель найден мертвым

Осведомитель Вэл Бруксмит, передавший Федеральному бюро расследований (ФБР) детали связи бывшего президента США Дональда Трампа с банком Deutsche Bank, найден мертвым. Об этом пишет Independent.

Тело Бруксмита было найдено в кампусе средней школы Вудро Вильсона в Лос-Анджелесе 25 апреля. По сообщениям местной полиции, смерть наступила в семь часов утра. Осведомитель ФБР пропал без вести в 2021 году, в последний раз его видели 6 апреля. Издание отмечает, что, несмотря на пропажу, его аккаунт в Twitter был активен. Его коллега утверждает, что Бруксмит давно боролся с наркотической зависимостью. Полиция также не подозревает никакого подвоха в этом деле.

В 2019 году Бруксмит передал ФБР сотни документов, оставленных после самоубийства его отцом, руководителем банка Биллом Бруксмитом, когда федеральные власти расследовали связь между Deutsche Bank и Трампом. Банк является банком-корреспондентом российского Газпромбанка в США. В 2020 году просочились сведения, что банк активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в Deutsche Bank Trust Company Americas около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год).

Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank экс-президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года достигала 699 миллионов долларов. Тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, привлекло дополнительное внимание к финансам американского президента. Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией.