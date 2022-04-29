Названа возможная деятельность Улюкаева после освобождения

Политолог Калачев назвал возможной работу Улюкаева с бизнесом после освобождения

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сможет найти себе место в бизнесе, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. С учетом его связей и навыков, обретенных на госслужбе, экс-министр сможет стать переговорщиком, который мог бы помогать российским бизнесменам во взаимодействии с западными структурами власти. Об этом политолог рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее была раскрыта дата выхода Улюкаева на свободу. По информации Московского районного суда Твери, если никто не обжалует решение об условно-досрочном освобождении, то Улюкаев сможет покинуть колонию после вступления решения в силу и выйти на свободу уже 12 мая.

Бизнес и переговоры

«Улюкаев вряд ли сможет вернуться в политику, как и на госслужбу. Скорее всего он уйдет в бизнес», — высказался Калачев.

Однако в этом решении может считаться некий посыл, добавил он. «Как вы понимаете, для него все это сейчас будет не просто. Его уход в любой бизнес может восприняться как некая демонстрация», — предположил политолог.

Кроме развития бизнеса, Улюкаев мог бы пригодиться в качестве переговорщика. У экс-министра есть определенное реноме на Западе, как у человека, который пострадал от власти, предположил Калачев. Это может сыграть в его пользу. Кроме этого, у Улюкаева много связей на разных уровнях, как внутри страны, так и за ее пределами.

Если будет нужна какая-то посредническая деятельность, в том числе во взаимодействии крупных компаний российского бизнеса с западными структурами власти или даже во взаимоотношении властных структур обеих сторон, в принципе он мог бы быть в этом полезен. Статусная фигура, вроде как пострадавший и в то же время имеющий большое количество связей и знакомств в международных структурах — этот человек мог бы быть полезен в выстраивании системы связей. А уж каких связей жизнь покажет Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы, политолог

«Может пригодиться России»

По мнению Калачева, Улюкаеву нет необходимости уезжать из страны. «Где родился, там и пригодился, как говорится. России он безусловно мог бы пригодиться сейчас», — заметил политолог.

Его навыки и полезные связи никуда не делись, добавил эксперт. Улюкаев мог бы направить их на пользу.

«Его отъезд на Запад и какие-то интервью с подноготной и подробностями о жизни московской элиты вряд ли власти хотели бы увидеть. Я думаю, что его могут выпустить, если он как [экс-глава Роснано] Анатолий Чубайс наберет воды в рот и будет там просто частным лицом», — высказался Калачев.

Ранее 29 марта сообщалось, что Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства об УДО Улюкаева.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.