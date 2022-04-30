Работающий 100-летний мужчина установил рекорд и назвал причину долголетия

UPI: Уолтер Ортманн из Бразилии проработал 84 года в одной компании и установил рекорд

Работающий 100-летний житель Бразилии установил мировой рекорд и раскрыл секрет активного долголетия. Об этом сообщает UPI.

Уолтер Ортманн, отпраздновавший 100-летний юбилей 19 апреля, был отмечен Книгой рекордов Гиннеса, как человек с самой продолжительной карьерой. Он проработал в одной компании более 84 лет. Долгожитель устроился в текстильную компанию ReneauxView 17 января 1938 года в возрасте 15 лет и с тех пор не менял места работы.

Ортманн рассказал журналистам, что отлично себя чувствует и до сих пор водит автомобиль. Причиной долголетия мужчина назвал жизнь сегодняшним днем. «Я ничего не планирую. Меня волнует только то, что завтра я снова проснусь, сделаю зарядку и отправлюсь на работу. Нужно жить настоящим, а не прошлым или будущим», — заявил долгожитель.

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