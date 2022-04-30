Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Китае указали на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада

«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа ЕС стало самым «жестким» ответом РФ на санкции

Фото: Pixabay

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао» указал на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада.

Автор напомнил, что Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях. По его словам, это значит, что ранее выдвинутое РФ требование об оплате газа в рублях «начало действовать и на сегодняшний день считается ее "самым жестким ответом" на западные санкции».

По мнению журналиста, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19. Так, сменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа, поскольку Москва начала поиск новых каналов сбыта этих энергоресурсов, а ЕС начал активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.

При этом для того, чтобы добиться эффективного замещения российских нефти и газа Европейского Союза, стоит увеличить дополнительный импорт из Катара и США, но у них не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил специалист.

Боцян считает, что США не могут в ближайшем времени решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, сейчас система транспортировки сжиженного природного газа в Соединенных Штатах уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.

По мнению автора материала, украинский кризис привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка.

В конце марта президент Владимир Путин анонсировал новый порядок оплаты российского газа европейскими покупателями. В дальнейшем был опубликован соответствующий президентский указ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия поддержала запрет на импорт еще одного ресурса из России
Словения предоставит Украине 179 тысяч евро материальной помощи
В Китае указали на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
Россиян предупредили о наказании за обман с пособием по безработице
Генерал ФСБ получил шесть лет колонии за срыв госпрограммы
Назван самый полезный шашлык
Польше предсказали масштабную бедность после эмбарго на российский уголь
На Украине по доносу завели дело на посла Азербайджана в Молдавии
Ким Чен Ын призвал к «превентивному сдерживаю» врагов
Лавров пообещал добросовестное исполнение контрактов Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.