В Китае указали на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада

«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа ЕС стало самым «жестким» ответом РФ на санкции

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао» указал на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада.

Автор напомнил, что Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях. По его словам, это значит, что ранее выдвинутое РФ требование об оплате газа в рублях «начало действовать и на сегодняшний день считается ее "самым жестким ответом" на западные санкции».

По мнению журналиста, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19. Так, сменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа, поскольку Москва начала поиск новых каналов сбыта этих энергоресурсов, а ЕС начал активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.

При этом для того, чтобы добиться эффективного замещения российских нефти и газа Европейского Союза, стоит увеличить дополнительный импорт из Катара и США, но у них не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил специалист.

Боцян считает, что США не могут в ближайшем времени решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, сейчас система транспортировки сжиженного природного газа в Соединенных Штатах уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.

По мнению автора материала, украинский кризис привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка.

В конце марта президент Владимир Путин анонсировал новый порядок оплаты российского газа европейскими покупателями. В дальнейшем был опубликован соответствующий президентский указ.