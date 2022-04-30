Десятки тысяч немцев попросили Шольца не отправлять оружие на Украину

54 тысячи граждан ФРГ подписали петицию к Шольцу с призывом не отправлять оружие Киеву

Более 50 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с просьбой не отправлять тяжелое оружие на Украину. Как сообщает РИА Новости, документ размещен на портале Change.org и адресован канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски, — говорится в документе. — Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно».

Поставившие свои подписи под документом немцы попросили канцлера сделать все возможное для скорейшего прекращения огня, а также нахождения компромисса, который устроил бы как Москву, так и Киев.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки оружия на Украину не делают Запад стороной конфликта. По ее мнению, с точки зрения международного права, фактом поставок Германия и другие государства поддерживают право Украины на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН.