Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Десятки тысяч немцев попросили Шольца не отправлять оружие на Украину

54 тысячи граждан ФРГ подписали петицию к Шольцу с призывом не отправлять оружие Киеву

Фото: Shutterstock

Более 50 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с просьбой не отправлять тяжелое оружие на Украину. Как сообщает РИА Новости, документ размещен на портале Change.org и адресован канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски, — говорится в документе. — Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно».

Поставившие свои подписи под документом немцы попросили канцлера сделать все возможное для скорейшего прекращения огня, а также нахождения компромисса, который устроил бы как Москву, так и Киев.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки оружия на Украину не делают Запад стороной конфликта. По ее мнению, с точки зрения международного права, фактом поставок Германия и другие государства поддерживают право Украины на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
Двое детей и мужчина погибли во время пожара в Свердловской области
Плюс-сайз модель пожаловалась на узкий туалет в самолете и вызвала споры в сети
Россия приняла решение по МКС
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Лжесотрудник банка похитил со счета столичной пенсионерки 900 тысяч рублей
Минобороны показало работу расчета «Искандер»
В США рассказали о недостатках российского «Сармата»
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания
В МИД заявили о заморозке диалога России и США по стратегической стабильности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.