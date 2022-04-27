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Германия оценила возможность стать стороной конфликта из-за поставок Украине

Глава МИД ФРГ считает, что поставки оружия на Украину не делают Запад стороной конфликта

Фото: Philipp Schulze / Globallookpress.com

Хотя страны Запада поставляют Украине тяжелое оружие, это не значит, что они автоматически становятся стороной конфликта, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее цитирует ТАСС.

«С точки зрения международного права то, что мы поставляем, не является вступлением в войну, потому что мы поддерживаем право Украины на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН», — заявила глава МИД ФРГ. Бербок добавила, что власти стран ЕС и США оценивают такие решения как правильные.

Западные страны поставляют оружие Украине с 24 февраля, после того как Россия начала военную операцию в стране. При этом оказание военной помощи поддерживают не все. Так, ряд общественных деятелей Германии направил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Подписавшиеся заявили, что военная поддержка страны со стороны НАТО отдаляет дипломатическое решение ситуации.

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Виктория Кондратьева
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