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Полиция Киева опровергла заявление Зеленского о «братской могиле» с 900 телами

Полиция Киева опровергла «оговорку» Зеленского о «братской могиле» с 900 телами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью «Суспильне» опровергла заявление президента Украины о якобы найденной в Киевской области «братской могиле» с 900 телами мирных жителей, отметив, что глава государства «оговорился», и таких сведений у правоохранительных органов нет. Ее слова приводятся в Telegram-канале издания.

Прянишникова сказала, что Зеленский, возможно, «имел в виду общую статистику по погибшим». «У полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», — уточнила она.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров позже заявил, что под Киевом «действительно нашли новую братскую могилу», однако 900 человек — это «приблизительное количество тел, найденное в той местности». Он добавил, что президент «интонационно не отделил два тезиса», передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Униан».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины при поддержке стран Запада готовят акции с уничтожением мирных жителей Луганской народной республики для обвинения Вооруженных сил (ВС) России. Он также заявил, что в населенном пункте Раговка готовится провокация с постановочными съемками вскрытия братских могил.

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Марина Совина
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